Futbol: Misli.com 2. Lig play-off finali
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanKocaelispor: Bayram Olgun, Semih Karadeniz, Numan Çürüksu, Musa Nizam, Burak Süleyman (Dk. 75 Dilaver Güçlü), Mesut Özdemir, Murat Cem Akpınar (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Gökhan Meral, Benhur Keser (Dk.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Kocaelispor: Bayram Olgun, Semih Karadeniz, Numan Çürüksu, Musa Nizam, Burak Süleyman (Dk. 75 Dilaver Güçlü), Mesut Özdemir, Murat Cem Akpınar (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Gökhan Meral, Benhur Keser (Dk. 87 Yiğitali Bayrak), İrfan Başaran (Dk. 85 Batuhan Er), Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 75 Bahattin Köse)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Hakan Aslantaş (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Ümit Yasin Arslan, Burak Öksüz, Canberk Ömer Özdemir, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Nuri Fatih Aydın (Dk. 62 Oğuzhan Kayar), Muhammet Reis, Abdulaziz Solmaz (Dk. 62 Hasan Bilal), Berk İsmail Ünsal (Dk. 67 Caner Koca)
Goller: Dk. 2 Musa Nizam, Dk. 38 Benhur Keser, Dk. 41 Murat Cem Akpınar, Dk. 88 Bahattin Köse (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Azad Filiz (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Canberk Ömer Özdemir, Dk. 62 Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Dk. 36 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Numan Çürüksu, Dk. 90+1 Bahattin Köse (Kocaelispor)
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
2. dakikada Burak Süleyman'ın soldan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde topla buluşan Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Musa Nizam, tekrar önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
38. dakikada Kocaelispor skoru 2-0 yaptı. Savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Mustafa Tahir Babaoğlu topu ceza sahası içine kadar sürdükten sonra meşin yuvarlağı arka direğe çıkardı. Benhur Keser meşin yuvarlağı yerden boş kaleye gönderdi: 2-0
41. dakikada Kocaelispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın yerden ceza sahası içine yaptığı ortaya Murat Cem Akpınar dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
88. dakikada Kocaelispor 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bahattin Köse'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0
Kocaelispor, maçı 4-0 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan