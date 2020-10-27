Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Misli.com 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

14.00 Niğde Anadolu FK-Kocaelispor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Manisa FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (12 Şubat)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)

Not: Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

14.00 Turgutluspor-Kardemir Karabükspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kostamonuspor-Bayburt Özel İdare (Gazi)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK (Tarsus İlçe)

14.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Vanspor FK-Bodrumspor (Van Atatürk)

14.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar