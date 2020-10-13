Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.30 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Niğde Anadolu-Manisa FK (Niğde 5 Şubat)

15.00 Ankara Demirspor-Gümüşhanespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Sancaktepe FK-Zonguldak Kömürspor (15 Temmuz)

15.30 Ergene Velimeşespor-Sarıyer (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe (Diyarbakır)

17.00 Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

19.00 Afjet Afyonspor-Kocaelispor (Zafer)

Kırmızı Grup:

14.30 Vanspor FK-Sakaryaspor (Van Atatürk)

14.30 Pazarspor-Sivas Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Pendikspor (Gazi)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor (Tarsus İlçe)

15.30 Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Turgutluspor-Bayburt Özel İdare (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Eyüp)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar