Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2 Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

- Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2

BOLU - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Bolu'da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaya Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Pawel, Papy, Ertuğrul Ersoy, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jefferson, Maxim, Doğan Erdoğan, Sagal ve Dicko11'ini sahaya sürdü. İstanbulspor ise Ljubic, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Aldin, Tayyip Ebrar Cumur, İbrahim Yılmaz, Etoga, Ethemi, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal ve Abazaj 11'iyle sahaya çıktı.

İbrahim Yılmaz'ın 5 ve Valon Ethemi'nin 13. dakikadaki golleriyle İstanbulspor 2-0 öne geçerken, Gaziantep, 40. dakikada Maxim, 72'de Mirza ve 86'da Cenk Şahin'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - İstanbulspor: 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:52:20. #1.16#

title