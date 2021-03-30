Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Akıllı, Kerem İltangilTürkiye: Doğan Alemdar, İsmail Çokçalış, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Ömer Faruk Beyaz), Rahmi Salih Kaya (Dk. 90 Serdar Saatçi), Yusuf Can Esendemir, Abdussamed Karnuçu (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Akıllı, Kerem İltangil

Türkiye: Doğan Alemdar, İsmail Çokçalış, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Ömer Faruk Beyaz), Rahmi Salih Kaya (Dk. 90 Serdar Saatçi), Yusuf Can Esendemir, Abdussamed Karnuçu (Dk. 70 Kartal Kayra Yılmaz), Umut

Güneş, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Erkan Eyibil), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 39 Burak İnce), Muhamed Zeki Avcı (Dk. 46 Batuhan Kör), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Cemali Serter),

Sırbistan: Milos Gordic (Dk. 64 Aleksa Milojevic), Sava Arangel Cestic, Svetozar Markovic, Dimitrije Kamenovic (Dk. 90 Danilo Mitrovic), Zlatan Sehovic (Dk. 90 Damijan Daninic), İvan Milosavljevic (Dk. 64 Dejan Zukic), Dejan Tetek (Dk. 90 Aleksa Djurasovic), Armin Djerlek (Dk. 46 Lazar Pavlovic), Zeljko Gavric (Dk. 64 Radivoj Bosic), Slobadan Tedic (Dk. 82 Mihajlo Neskovic), Filip Stenaovic (Dk. 46 Nemanja Pavlovic)

Gol: Dk. 40 Svetozar Markovic (Sırbistan)

Sarı kartlar: Dk. 81 Rahmi Salih Kaya (Türkiye), Dk. 86 Mihajlo Neskovic, Dk. 88 Dejan Tetek, Dk. 90 Lazar Pavlovic (Sırbistan)

ANTALYA (AA) - 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 1-0 yenildi.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan müsabakanın 40. dakikasında Svetozar Markovic attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıda gol bulamayınca rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımı, 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçını 8 Haziran'da Kazakistan deplasmanında oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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