Futbol dünyasını sarsan ölüm! Juventus'un genç yıldızı hayata veda etti

İtalyan ekibi Juventus'un 17 yaşındaki genç futbolcusu Bryan Dodien'ın hayatını kaybetmesi futbolseverleri yasa boğdu. Bir süredir kanserle mücadele eden 17 yaşındaki futbolcunun yaşam savaşına yenik düştüğü belirtildi. Eski Juventuslu Pogba da "Çok savaştın, örnek oldun. Özleneceksin dostum" sözleriyle genç futbolcuya veda etti.