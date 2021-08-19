Futbol antrenörleri bu kursa katılmazsa çalışma izni alamayacak
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Futbol antrenörleri bu kursa katılmazsa çalışma izni alamayacak

Futbol antrenörleri bu kursa katılmazsa çalışma izni alamayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜFAD Denizli Şubesi işbirliği ile korona virüs nedeniyle yapılmayan seminerler kaldığı yerden devam ediyor.

TFF-TÜFAD Denizli Şubesi işbirliği ile korona virüs nedeniyle yapılmayan seminerler kaldığı yerden devam ediyor. Lisans durumuna göre verilen eğitimlere katılmayan antrenörlere çalışma izninin verilmeyeceği belirtildi.

TFF - TÜFAD Denizli şubesi işbirliği ile 11 Mart 2020 tarihinden bu yana korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan antrenörlere yönelik eğitim seminerleri kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda; korona virüs nedeniyle yapılamayan seminerler Denizli'de 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Antrenörler lisans durumlarına göre eğitimlere iştirak edecek, seminerlere katılamayan antrenörlere çalışma izni verilmeyecek. TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, olumsuz bir durum yaşanmaması için bütün antrenörleri seminerlere beklediklerini söyledi. Türk Futboluna ve Denizli Futboluna katkı sağlayan, sürekli eğitim seminerlerine Denizlispor'a hizmet etmiş Mehmet Eren ve İrfan Bozkurtvarto, zorunlu seminerlere ise Denizli Amatör Futboluna hizmet eden Musa Keser ve Mehmet Tuncer'in adları verildi. Seminerlerin teorik bölümleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda uygulama bölümleri ise Doğan Demircioğlu Stadında yapılacak.

Denizli'de Sürekli Antrenör Seminerine yaklaşık 125, zorunlu seminerlere ise yaklaşık 300 antrenörün katılması bekleniyor. - DENİZLİ

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Futbol antrenörleri bu kursa katılmazsa çalışma izni alamayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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