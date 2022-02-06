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Futbol: Ampute Süper Ligi

AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Yukatel Denizli Engelliler Spor Kulübünü 1-0 yendi.

DENİZLİ (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Yukatel Denizli Engelliler Spor Kulübünü 1-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Faruk Aydın, Selahattin Yıldız hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Akın Aköz ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor'un golünü 50. dakikada Akbar Lotfımoghaddam kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Denizli, Malatya, Futbol, Spor, Haber

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