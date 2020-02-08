Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı

08.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:46

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam etti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies'i 119-107 mağlup etti. Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: DHA

NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Washington Wizards – Dallas Mavericks: 119-118Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107Boston Celtics – Atlanta Hawks: 112-107Indiana Pacers – Toronto Raptors: 106-115Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons: 108-103Phoenix Suns – Houston Rockets: 127-91Sacramento Kings – Miami Heat: 105-97Utah Jazz – Portland Trail Blazers: 117-114