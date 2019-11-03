Frutti Extra Bursaspor: 72-62

03.11.2019 22:35

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

TEKSÜT Bandırma BK: Jaime Smith 19, Emanuel Terry 9, Tyler Kalinoski 8, Şehmus Hazer 2, Ian Hummer 6, Omar Prewitt 21, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 2, Furkan Haltalı 4FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Perry James 8, Christopher James 15, Mykal Riley 2, Abodunrin Olaseni 11, Allerik Freeman 18, İzzet Türkyılmaz 81.PERİYOT: 18-16DEVRE: 27-263.PERİYOT: 52-41

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 72-62 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Yeşil-Beyazlılar hücumda Jaime Smith ve Emanuel Terry ile sayılar üretirken 5. dakikada skoru 12-6'ya getirdi. Kalan bölümde hücumdaki aktif oyununu sürdüren Bandırma ekibi ilk çeyreği de 18-16 önde geçti.İkinci çeyreğe de hızlı başlayan taraf Bandırma ekibi oldu. TEKSÜT Bandırma BK, ilerleyen bölümde savunmadaki agresifliğini arttırınca 15. dakikada skoru 22-19'a getirdi. Kalan bölümde Furkan Haltalı ile sayılar bulan Yeşil-Beyazlı ekip soyunma odasına da 27-26 önde girdi.İkinci yarıya kontrollü başlayan TEKSÜT Bandırma BK, hücumlarda Omar Prewitt ve Jaime Smith ile sayılar üretmeye devam etti. Skor farkını yavaş yavaş açan TEKSÜT Bandırma BK 25. dakikayı da 37-30 önde geçti. Kalan bölümde Tyler Kalinoski ve Jaime Smith ile sayılar üreten Bandırma ekibi final çeyreğine 52-41 önde girdi.

Final çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumda Omar Prewitt ve Jaime Smith ile sayılar bulurken oyundaki üstünlüğünü korudu. Bandırma ekibi 35. dakikada Emanuel Terry'nin sayıları ile skoru 63-50'ye getirdi. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 72-62 galibiyetle ayrılarak ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA

- Balıkesir