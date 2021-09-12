Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü - Haberler
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Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

ADANA'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobilin altında kalan ve metrelerce sürüklenen kaldırımdaki Ahmet Turaç (74) hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobilin altında kalan ve metrelerce sürüklenen kaldırımdaki Ahmet Turaç (74) hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Cuma Y.'nin bir ay önce ehliyet aldığı belirtildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 CIZ 68 plakalı otomobil, sürücüsü Cuma Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Fren yerine gaza bastığı öne sürülen Cuma Y.'nin otomobili, kaldırımda yürüyen Ahmet Turaç'a çarpıp, yol kenarındaki dükkana girerek durdu. Otomobilin altında metrelerce sürüklenen Turaç, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin kazayı haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Turaç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Turaç, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Turaç'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücü Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ehliyetini bir ay önce aldığı iddia edilen sürücü Cuma Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fren yerine gaza basan sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü - Haberler
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