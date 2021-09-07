Fredrik Ulvestad, Sivasspor’da!
Demir Grup Sivasspor’, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas’a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’A bağlayan sözleşmeye imza attı.
Demir Grup Sivasspor', orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas'a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor'A bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: Dugout