Fredrik Ulvestad, Sivasspor’da!

Demir Grup Sivasspor’, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas’a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’A bağlayan sözleşmeye imza attı.