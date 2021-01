Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Ata SELÇUK/ - Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor'un 0-0 berabere kaldığı Süper Lig 16'ncı hafta müsabakasının ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, statta düzenlenen basın toplantısına katıldı.Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Öncelikle maçtan önce de söylemiştik, bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik, çok üzgünüz. Maça başlamadan önce, gerçekten inanmış, hazır ve maçın bilincinde olan bir oyuncu grubuyla maça başladık. Sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor'la karşılaştık. Hem merkez hem kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık. Emre'nin pozisyonu sonucunda 10 kişi kaldık. Rakipten hücum olarak aksiyon bekledik. 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakip karşısında devam ettik. Rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maçtı. Tabii bunlar bizler için bir bahane değil, bir puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen bir 2 puan. Lig uzun bir maraton. Bu bir puan bile bizim için ilerleyen dönemlerde etkili bir puan olacak. Ama sonuçta kaybettiğimiz 2 puan" ifadelerini kullandı."EMRE'NİN KIRMIZI KARTI YORUMA AÇIK, BİZ GÖRE YANLIŞ"Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili gelen soruya yanıt veren Şahin, "Emre'nin kırmızı kartını biz de izledik, yoruma açık, bize göre olmayan bir kırmızı kart. Ama kırmızı kart öncesinde biz tamamen oyun oynamak isteyen bir takım görüntüsündeydik, böyle bir takımız. Birçok kez oyunu yavaşlatan rakip oyuncuları ikaz etmemesi bizim için daha önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar" ifadelerini kullandı.Transfer dönemiyle ilgili olarak, "Bizler zaten kendi içerimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde doğru sonuçlar alırız" diyen Şahin, Marcao'nun son dönemdeki agresif durumu ile ilgili olarak ise "Marcao ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok, oyun içerisinde olabilecek işler" yorumunu yaptı.ERSUN YANAL: HER İKİ TARAFI DA İYİ OYNAYAN BİR TAKIM YAPMALIYIZFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ligin 15'inci haftasındaki 6-0'lık Atakaş Hatayspor mağlubiyetine değinerek, "Herkes futbolu hayatla örnekler. Biz de geçen hafta buna benzer bir senaryo ile karşılaştık. Önümüze bakmalıydık. Çözüme odaklanıp, bugün yeni seneye başladık. Bugün defansif olarak iyi oynadığımız bir maçtı, ileride oyunun her iki yanını da iyi oynamalıyız. Her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız. Çarşamba-pazar oynamak kolay değil. 21 takım, çarşamba-pazar oyun. Her gün 'Karşılaşacak mıyız' diye korktuğumuz Covid korkusu. Gelişmek ve değişmek en büyük olgumuz. Galatasaray'a başarılar dilerim. İyi bir takıma sahipler. Bizim de daha iyi oynamak adına organizasyonlarımız olacak. Bu haftadan itibaren de artık daha disiplinli bir takım olarak yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."TÜRK FUTBOLU GERÇEKTEN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"Bazı maçların herkesin kariyerine geçtiğini dile getiren Yanal, "Bazı maçlar var bunu pozitif olarak görürsünüz, bazı maçlar var bunu negatif olarak görürsünüz. Geçen haftaki sonucu hak eden bir takım değiliz. Ama bu sonuç futbolda az görülen bir sonuç. Oldukça kritik bir yerdeyiz, bunu hak etmiyoruz. Ne kulüp, ne yönetim, ne Antalyaspor... Bizim bir an önce kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Oyun planına sadık kalmakta zorlanıyorduk, bunu çok daha sağlam yapmak gerekiyor. Böyle bir fırsat vardı önümüzde, şimdi daha sağlam olacağız. Yapmakta zorlandığımız hücumu çalışarak gerçekleştireceğiz. Çarşamba-pazar oynamak, tekrar çalışmak, tekrar oynamak... Türk futbolu gerçekten zor bir dönemden geçiyor, bunu yönetmek çok zor. Bizim de ilk defa karşılaştığımız bir deneyim olacak. Bu deneyimi Türk futbolunun sağlıklı bir şekilde elde etmesi için hepimize büyük işler düşüyor" dedi."HAKEMLERİN YABANCILIĞINI GİDERİP ONLARI BİRAZ DAHA FUTBOLUN İÇERİSİNE SOKSAK DAHA İYİ SONUÇLAR ALIRIZ"

Yanal son olarak hakemlerle ilgili ise "Eğer ülkede bir yabancı varsa, yabancılık çekecek bir kişi varsa, onlar da hakemler. Hakemlerimizin bu konuda biraz yabancılığını giderip, onları biraz daha futbolun içerisine soksak aslında daha iyi sonuçlar alırız. Onlarla birtakım buluşmalar yaşamalıyız" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK