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Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerin bir standardı olmamasından muzdaribimTamer Tuna: Bugün istediğimizi alamadıkErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN / ANKARA - Süper Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

09.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:55
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerin bir standardı olmamasından muzdaribim

Tamer Tuna: Bugün istediğimizi alamadık

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA - Süper Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılacakken maalesef yine bir duran toptan kötü bir gol yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, oyun anlayışı ve fedekarlıklarından dolayı. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir hücum hattı olan bir Antalyaspor vardı karşımızda. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum, iyi kapattık savunmada. Hücumda da fırsatlar yakalamaya çalıştık, golü de bulduk, Sio güzel bir gol attı. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik. Anlayamadığım bir şey var, son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim. Biz de bilemiyoruz artık hangi pozisyon penaltı, hangisi değil. Bunun kararını hakemler neye göre veriyorlar anlamış değiliz. Aşağı yukarı geçen haftayla bire bir aynı pozisyon. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Eller kapalı olması lazım. Bir maç penaltı verip, bir maç vermediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız" dedi.

TAMER TUNA: BUGÜN İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIKFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmayı hak eden bir oyun sergilemediklerini vurgulayarak, "Buraya kazanmaya geldik ona odaklıydık. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu? Tabii ki de hayır. Bugün iki takımında içinde bulunduğu puansal durum bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10 veya 20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. Topun oyunda kaldığı her süre boyunca her dakikada bize atak gerçekleştirdiler. Topa sahip olma oranları eşit gibi gözükse de bizim atak geliştirdiğimiz tüm pozisyonlarda hem seçimlerimiz adına, hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. Son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın kendi özgüveni ve değeriyle ilgiliydi. Ama ortaya koyduğumuz oyun, Antalyaspor'un ortaya koymuş olduğu bir değer değil. İyi tarafı; 7 maçtır kaybetmeyen ve 1 puanın da bu ligde kalma avantajını sağlayabilecek takımlar için de ne kadar önemli olduğunu, deplasmandan özellikle alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum diyebilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

Tamer Tuna'nın açıklamaları


Kaynak: DHA

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