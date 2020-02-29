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Mücadele başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasındaki derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek zirveye yeniden tutunmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

29.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:03
Mücadele başladı! Canlı anlatım

, Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı derbisinden mağlubiyetle ayrılan ve zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

FALETTE İLK KEZ, MEHMET EKİCİ 279 GÜN SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbiye ilk 11'de başlayan Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan'ı Antalyaspor karşılaşmasında yedek bıraktı. Mehmet Ekici ise tam 279 gün sonra ilk 11'e geri döndü.

Sarı lacivertlilerin devre arası transferi Simon Falette ise ilk kez bir lig maçında 11'de şans buldu.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel Sarı, Bünyamin, N'Dinga, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Luiz Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Muriqi


Haber Videosu

: Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
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