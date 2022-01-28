Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Çetin: Emre Belözoğlu teklifimizi kabul etmedi

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'na teklif götürdüklerini, ancak Belözoğlu'nun bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Çetin, "Sadece Emre Belözoğlu ile görüşme yaptık. O zaman boştaydı. Çok da kibar ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ama kendisi, Başakşehir'e ve başkan Göksel Gümüşdağ'a gönül bağı olduğunu, bu yüzden teklifi kabul edemeyeceğini ifade etti" dedi. Çetin, ayrıca Nuri Şahin'in şehirde Eto'o etkisi yaptığını ve gelecekte Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasında yer alan Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, kulüp dergisinin 13'üncü sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini, ancak Belözoğlu'nun teklifi kabul etmediğini ifade eden Aziz Çetin, "O gün daha çok yönetim içindeki arkadaşlarımızla telefonla konuştuk. Aynı günün akşamında da 7-8 yönetici arkadaşımızla buluştuk. Artık takımda hava, kan ve oyun felsefesinin değişmesi gerektiğine inandık. Çünkü 14 maçlık yenilmezlik serisine rağmen, taraftar da biz de oyundan memnun değildik. Bunu kimseyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Sadece o dönemdeki hocamızın doğru bildiği, bizi ve taraftarımızı tatmin etmiyordu. Biz de bu süreçten itibaren önümüze alternatifleri çıkarttık. Bilindiği gibi eski hocamız Jose Morais, Stanislav Cherchesov, Andriy Shevchenko gibi isimler listemizde yer alıyordu. Aslında bu isimlerle görüşmedik sadece alternatiflerimiz arasındalardı. Sadece Emre Belözoğlu ile görüşme yaptık. O zaman boştaydı. Çok da kibar ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ama kendisi, Başakşehir'e ve başkan Göksel Gümüşdağ'a gönül bağı olduğunu, bu yüzden teklifi kabul edemeyeceğini ifade etti. Nitekim ertesi gün aradı ve Başakşehir'den teklif aldığını belirtti" diye konuştu.

Bir şehir takımı olduklarına vurgu yapan Başkan Çetin, "Şehrimizde yenilmemeliyiz. Bu noktaya çok önem veriyorum. Kent bilinci sağlamak, bu şehri yumruk gibi bir araya getirmek ve çocuklarımızı Antalyasporlu yapmak için Antalyaspor evinde kimseye yenilmemeli. Seyirci maçta olmalı. Seyirci ya da taraftar maçın içinde olmalı ve oyuncu ile yaşamalı. İşte o zaman rakip buradan çıkamayacaktır. 'Burası Antalya, biz buradan çıkamayız' düşüncesini rakiplerimize hissettirmeliyiz. Tabii bunu centilmenlik sınırları içinde yapmalıyız" dedi.