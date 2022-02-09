Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Mert Güzengene, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atakaş Hatayspor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atakaş Hatayspor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.