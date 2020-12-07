Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor
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Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor

07.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:24

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın Menajeri Mino Raiola, oyunucusunun İngiliz devinden ayrılacağını dile getirdi. Pogba, 2016 yılında 105 miyon euroluk rekor bonservis ücretiyle Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmuştu.

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın Menajeri Mino Raiola, gündemi değiştiren bir açıklama yaptı. Raiola, İtalyan Tuttosport gazetesine verdiği röportajda "Pogba'nın Manchester United dönemi sona erdi" dedi.

Kırmızı Şeytanlara rekor bir rakama transfer olan ancak daha sonra takımda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve eski menajer Jose Mourinho ile arasındaki ipleri koparan Paul Pogba ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İtalyan Tuttosport gazetesine röportaj veren oyuncunun menajeri Mino Raiola, "Pogba için Manchester United sona erdi diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Raiola, daha Ağustos ayında Manchester United ile yeni görüşmeler yaptıklarını doğrularken; Pogba, Ekim ayındaki Milli Takım arasında rüyasının Real Madrid'de oynamak olduğunu açıklamıştı.

TRANSFERİYLE REKOR KIRMIŞTI

Fransız orta saha oyuncusu 2016 yılında 105 milyon euroya Juventus'tan Manchester United'a katılmış ve dönemin transfer rekorunu kırmıştı.

Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor
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