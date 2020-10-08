Fransız yetkililer, Fransa Açık'taki bahis şikesi soruşturmasını genişletiyor
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Fransız yetkililer, Fransa Açık'taki bahis şikesi soruşturmasını genişletiyor

08.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:14

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından olan Fransa Açık'taki bahis şikesi soruşturması genişletiliyor. Fransız yetkililer, bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından, maçlara yapılan bahislerin raporlarını talep ettiklerini belirttiler.

Her yıl düzenli olarak Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle Ekim ayında başlayan 2020 Fransa Açıkta şike soruşturmasındaki maçlar artmakta!

Geçtiğimiz günlerde savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria - Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı. Mevcut karşılaşmalardaki telefon kayıtları ve izleri süren Fransız yetkililer, bu araştırmaları sırasında farklı delillere de ulaştıklarını açıkladılar.

"SORUŞTURMAYI DETAYLI HALE GETİRİYORUZ"

İstatistiklere bakıldığındafavorilerin geri düşüp en çok maç çevirdiği turnuvalardan biri olma yolunda ilerleyen 2020 Fransa Açık Tenis Turnuvasında incelemelerin geçmişi kapsayarak da yapılacağının altını çizenFransız yetkilileri "Şu an açıklamayacağımız iki karşılaşma ile ilgili de bazı şüphelerimiz oluştu, soruşturmayı çok daha detaylı hale getiriyoruz. Bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından bu maçlara alınan bahislerin ve bahis seçeneklerinin raporlarını istedik" şeklinde konuştular.

Yetkililer bu karşılaşmalara sporcuların bahis alıp almadıklarını tespit etmek için de çalışma başlattıklarını vurguladı.

Fransız yetkililer, Fransa Açık'taki bahis şikesi soruşturmasını genişletiyor
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