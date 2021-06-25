Fransız Le Monde gazetesinden Türk SİHA'ları için "yok satıyor" yorumu
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Fransız Le Monde gazetesinden Türk SİHA'ları için "yok satıyor" yorumu

Fransız Le Monde gazetesinden Türk SİHA'ları için 'yok satıyor' yorumu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) "yok sattığını" yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) "yok sattığını" yazdı.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da kullanılarak başarılı oldukları görülen Türk insansız hava araçlarının "yok sattığı" ifade edilen haberde, bu araçların eski Sovyet ülkelerinde talep gördüğü bildirildi.

Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının 2020'de kullanıldığı 3 çatışma bölgesinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

Türkiye'nin 10 yıldan kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, en fazla talep gören Bayraktar TB2'nin düşman kuvvetlerinin konumuna dair bilgi toplayabildiğine, savaş uçaklarını hedefe yönlendirebildiğine ve taşıdığı 4 lazer güdümlü füze sayesinde kendi saldırılarını düzenleyebildiğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Türk SİHA'larının saldırılarının Suriye ve Libya'da pahalı ve ağır Rus Pantsir uçaksavar sistemleri ile Ermenistan'daki Rus İskender füzelerini felce uğratarak şaşırtıcı sonuçlar aldığının altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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