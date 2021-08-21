Fransız ekibi Rennes'ten, Serdar Aziz'e resmi teklif
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Fransız ekibi Rennes'ten, Serdar Aziz'e resmi teklif

Haberler.com - Haberler | Spor

Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar'a imza attıran Fransız ekib Rennes, Serdar Aziz için ilgi mektubu gönderdi. Rennes'in Serdar'ı gözüne kestirdiği ve resmi teklifini Fenerbahçe'ye ileteceği belirtildi.

Kayserispor'un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı. Szalai, Tisserand ve Novak'ın arkasında kalan Serdar, Min-jae Kim de transfer edilince iyice gözden düştü.

Fransız ekibi Rennes'ten, Serdar Aziz'e resmi teklif

SON KARAR VERİLMEDİ

Stoperde şişkinlik oluştu ancak Serdar hakkında net karar verilmedi. Rennes'ten bir ilgi mektubu geldi. Fanatik'in haberine göre kısa süre içinde resmi girişimler başlayacak.

İNDİRİM İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Sezon başında Serdar Aziz'in harcama limitlerine katkıda bulunmak adına 2 milyon TL seviyelerinde indirime gittiği iddia edilmişti. Ancak tecrübeli stoper sonrasında bu haberleri yalanladı.

Fransız ekibi Rennes'ten, Serdar Aziz'e resmi teklif
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