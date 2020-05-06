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Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
06.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:40

Paris Saint-Germain, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yardım kuruluşuna 100 bin euro bağışta bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yardım kuruluşuna 100 bin euro bağış yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye destek amacıyla "Açlığa Karşı Eylem" isimli uluslararası yardım kuruluşuna 100 bin avro bağışlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bu zorlu süreçte Açlığa Karşı Eylem kuruluşunun geniş çalışma alanı her zamankinden daha önemli. İki yıldır birlikte çalışıyoruz ve onları böyle bir zamanda desteklemek bizim görevimiz. Bağışın, Fransa'nın yanı sıra özellikle salgından fazlasıyla etkilenen Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki yardım projelerinde kendilerine fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
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