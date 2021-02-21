Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
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Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

21.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:05

Fransız basınının ortaya attığı transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Paris-Saint Germain'in yıldızı Angel Di Maria'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın transferinde, Real Madirdi'den takım arkadaşı olan Mesut Özil'in Fenerbahçe için bir avantaj olacağı söylendi.

Spor Toto Süper Lig'de daha önce görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanırken takımlar şimdiden gelecek sezonun transfer planlarını yapmaya başladı. Fransız basını, PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria ile ilgili gündem yaratacak bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

FENERBAHÇE TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Di Maria için, Fenerbahçe'nin resmen devreye girdiği ve oyuncuyla ilk temasın sağlandığı iddia edildi. Ses getirecek transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

MESUT ÖZİL AVANTAJI

Takvim'in haberine göre, 33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basını, Mesut Özil'in Di Maria ile Real Madrid'den takım arkadaşı olmasının Fenerbahçe için bir avantaj olduğunu belirtti. Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon euro karşılığında Manchester United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

YILLIK 13 MİLYON EURO KAZANIYOR

Fransız deviyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Angel Di Maria, PSG formasıyla bu sezon oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı. Arjantin Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Angel Di Maria'nın Transfermarkt'taki değeri tam 28 milyon Euro. Yıldız oyuncu PSG'den yıllık 13 milyon Euro kazanıyor.

Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Haber Yorumları (5)
BUNU YAZAN TOSUN: E anladık borçları ödemeye niyetiniz yok. da bari devletten destek istemeyin kulüpler batıyor diye . devlet de mümkünse vermesin Yukarıdakilerden tanışı olan varsa bu mesajı iletiversin zahmet olmazsa
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ORHAN: Sadece haberde kalır daha ötesi imkansız gibi birşey
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FENERLİ: FENER İÇİN İMKANSIZ YOKTUR KÜÇÜĞÜM.
6 4 Yayından Kaldır
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