Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok

Lille'de attığı gollerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, hem kendisinin hem de takımının performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güzel bir süreçte olduklarını belirten milli futbolcumuz, esprili bir dille "Yeni yeni kendimi keşfediyorum. Golcüymüşüm haberim yok" dedi.

Fransa'da Lille forması giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, NTV'ye konuk oldu.

Öncelikle takımının ve kendisinin performansını değerlendiren Yusuf, "Güzel bir süreçteyiz. Ligede lider konumdayız. Ancak şimdilik şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. Çok uzun bir periyod var önümüzde. Maç maç görmeye çalışıyoruz. Benim olsun, Zeki'nin olsun, Burak Yılmaz'ın olsun performanslarımız beni memnun ediyor. Şu anda herşey yolunda gidiyor" dedi.

Attığı gollerden sonra kendine has olan sevincinden de bahseden milli futbolcu, "Maçlarda taraftar olsa gol sevincimi hep birlikte yapacağız. Tek temennim o zaten. Taraftarların stadyuma geri dönmesini bekliyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Son maçta gol sevincime eşlik etmeleri beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞÜM ÇOK İYİ OLDU"

Yusuf Yazıcı, Fransızca'sını her geçen gün geliştirdiğini vurgulayarak adaptasyon sürecini, "Geçen yıl adaptasyon sürecinde zorlandım. Tam alışacağım derken sakatlık yaşadım. 8 ay sonra sahalara geri döndüm. İyi planlama yaptığımı düşünüyorum. Dönüşüm çok iyi oldu. Takım arkadaşlarım, hocam, başkanım çok yanımda oldular. Ben gol atınca onlar gol atmış gibi hissediyorlar. O beni çok mutlu ediyor" sözleriyle anlattı.

"YENİ YENİ KENDİMİ KEŞFEDİYORUM"

Lille'de birçok mevkide oynadığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, son maçlarda forvette kendini bulduğunu ve gol katkısı yaptığını söyledi ve esprili bir dille "Yeni yeni kendimi keşfediyorum. Golcüymüşüm haberim yok" ifadelerini kullandı.