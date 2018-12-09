Fransa Sokakları Karıştı

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, başkent Paris sokaklarını karıştırdı.

Sarı yelekliler, hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen başta Paris'te olmak üzere ülke çapında Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla sokaklara döküldü.

Eylemciler, yerel saatle 07.00 sularında Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanmaya başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmelerine izin verdi. "Macron istifa" sloganları atan sarı yelekliler, polisle zaman zaman gergin anlar yaşadı.

Sarı yelekliler, öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek, ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlattı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

Polisle sarı yeleklilerin zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmaladı ve çevreye zarar verdi.

Ülkenin birçok kentindeki gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

974 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında 125 bin kişinin katıldığı eylemlerde çıkan olaylarda 974 kişinin gözaltına alındığını ve 17'si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı.

Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması dikkati çekti.

Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı, Paris'te de 8 bin polisle 12 zırhlı araç görev aldı.

"Hükümet kendi çıkarını düşünüyor"

Paris'teki gösterilere katılan 25 yaşındaki François Dominique, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır asgari ücretle çalıştığını ve zam beklediğini belirterek, bu konuda adım atmayan hükümete tepki gösterdi.

Vergi artışından da şikayet eden Dominique, "Hükümet kendi çıkarını düşünüyor. Bizim çıkarlarımız önemsenmiyor. Demokratik bir ülke olduğumuzu düşünürsek bu, kabul edilemez birşey." diye konuştu.

Benoit Bouet de sarı yeleklileri desteklemek için gösteriye katıldığına dikkati çekerek, Macron yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Paris'te hayat durdu

Eylemler nedeniyle Champs-Elysees'deki mağaza ve restoranlar kepenklerini indirdi.

Gösteriler sebebiyle Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapatılırken Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da ziyarete kapalı tutuldu.

Eylemler nedeniyle 30 civarındaki metro durağı da hizmet veremedi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.?

Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.