Fransa, Pakistan'dan Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini talep etti
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Fransa, Pakistan'dan Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini talep etti

22.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:41
Fransa, Pakistan'dan Macron'a yönelik

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Mazari'nin "Macron'un Müslümanlara 'Nazilerin Yahudilere davrandığı' gibi muamelede bulunduğu" şeklindeki ifadelerini düzeltmesini istedi.

Mühll, "Mazari'nin ifadelerini kınadıklarını ve Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğini haberdar ettiklerini" belirtti.

Mazari, Twitter'dan bir internet sitesindeki haberi kaynak göstererek paylaştığı mesajda, "Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Yahudilerin sarı yıldız takmaya zorlandığı gibi (Fransa'da) Müslüman çocuklara özel kimlik numarası verilecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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