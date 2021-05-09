Fransa liginde Monaco, Reims'i 1-0 yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, Reims'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, Reims'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.
Ligin 36. haftasında Monaco, Reims ile deplasmanda karşılaştı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Eliot Matazo attı.
Bu galibiyetle Monaco 74 puanla 3. sıraya yükselirken, Reims 42 puanla 13. sırada kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge