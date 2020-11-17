Fransa - İsveç maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - İsveç hangi kanalda? Fransa - İsveç şifresiz canlı izlenecek mi?
17.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:42
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fransa - İsveç hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fransa - İsveç hangi kanalda? Fransa - İsveç şifresiz canlı izlenecek mi? Fransa - İsveç ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta Fransa - İsveç ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa - İsveç ne zaman, saat kaçta? Fransa - İsveç hangi kanalda, hakemi kim? Fransa - İsveç şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa - İsveç, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü oynanacak.Maçın başlama saati 22:45.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa - İsveç, UEFA Uluslar Ligi maçıS Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.