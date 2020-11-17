Fransa - İsveç maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - İsveç hangi kanalda? Fransa - İsveç şifresiz canlı izlenecek mi?

Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fransa - İsveç hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fransa - İsveç hangi kanalda? Fransa - İsveç şifresiz canlı izlenecek mi? Fransa - İsveç ne zaman, saat kaçta?