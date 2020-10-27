Fransa'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına anlamsız yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısının ardından, anlamsız bir açıklama yaparak Türkiye'nin Fransa'nın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Darmanin, France Inter Radyosu'na yaptığı açıklamada Türkiye ve parlamentonun hükümete, Fransa'daki büyükelçinin geri çağırılması çağrısının yapıldığı Pakistan'ı kast ettiğini söyleyerek, "Fransa'da olanlara dış güçlerin karışması, her birimizi şoke etmeli" dedi.

Fransız bakan "Türkiye Fransa'nın içişlerine karışmamalı" diye de ekledi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi sonrası Montpellier ve Toulouse kentlerindeki belediye binalarına, Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürler yansıtılmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, "Güya laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatürün bina duvarına yansıtılması en basit tabirle bayağılıktır. İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu da akıllarımızdan çıkarmamalıyız" sözleriyle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yla son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" demişti.