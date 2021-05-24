Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
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Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu

Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Lille'de taraftarlar Türk bayrakları ile şampiyonluğu kutladı.

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Lille'de taraftarlar Türk bayrakları ile şampiyonluğu kutladı.

A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluğu iki katlı otobüs ile Fransa sokaklarında kutladı. Bazı taraftarlar Türk bayrakları açarak, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Taraftarlardan Yusuf Yazıcı sevinci

Büyük coşkunun yaşandığı kutlamalarda taraftarlar Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci de es geçmedi. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle şampiyonluk sevincini yaşadı.

(Burak Hatay/ İHA)

Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu
Fransa'da Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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