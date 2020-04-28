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Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi

Hollanda'nın ardından Fransa'da da sezonun geri kalan maçları oynanmayacak. Konuyla ilgili açıklamayı Fransız Başbakanı Edouard Phillippe yaptı.

Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:18

17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi.

Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Dün yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı. Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

HOLLANDA'DA DA LİGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Futbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle liglere devam etmeme kararı almıştı.

Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi

Kaynak: İHA

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