SPOR Francesco Farioli : Galatasaray ile zorlu bir maç oynayacağız

Engin ANAK/ ALANYA-ANTALYA,(DHA)- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma için, 'Pazar günü hakem düdüğü çaldığında her iki takım da zorlu mücadele verecek. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli, bu akşam tesislerde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göreve geldikten sonra oynadıkları 4 maçın geride kaldığını belirten Farioli, artık o maçlara odaklanmak istemediklerini söyledi. Önlerinde zor bir Galatasaray maçı olduğunu belirten Farioli, 'Pazar günü hakem düdüğü çaldığında her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak. Geçmişe bağlı kalmayacağız, ancak ilk 4 maçtaki gibi iyi bir performans sergilemeye çalışacağız" diye konuştu.

'İKİSİ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OYUNCULAR'

Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Awaziem ve Famara ile ilgili soru üzerine ise Farioli, 'Afrika Kupası'ndan dönen Awaziem takımla birlikte bugün ilk antrenmanını yapacak. Şüphesiz iyi bir futbolcu. Sahaya döndüğünde bize çok katkı sağlayacak. Famara da ülkesinin milli takımında iyi gidiyor. Finale kalabilecek potansiyelleri var. Dediğim gibi ikisi de bizim için önemli oyuncular. Umarım Famara da bir an önce gelip takıma katkı sağlamaya başlar" şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEKİ OYUNCULARIN KAYBEDİLMEMESİ BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ TRANSFER'

Transfer konusunda da görüşlerini aktaran Farioli, 'Kulüp benim fikirlerimi ve sahada ne tarz futbol oynatmak istediğimi iyi biliyor. Benim için en iyi transfer, sahip olduğumuz oyuncuların kaybedilmemesi. Çünkü oyunsal anlamda belli bir noktadayız. Oyuncularım sahada uygulamak istediğim oyunu çok iyi biliyor. Transferde adı geçen oyuncular benim için saha içinde, saha dışında ve soyunma odasında önemli rolü olan oyuncular. Bu sezon elimizdeki oyuncuların kaybedilmemesi benim için en önemli transferdir' ifadelerini kullandı.