Foseptikler sayesinde atıksu arıtma hizmeti ağı genişliyor

MANİSA (Bültenler) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma vizyonu doğrultusunda il genelinde yapmış olduğu 148 adet foseptik imalatı ile çevre kirliliğini azaltarak vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre kazandırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, evsel nitelikli atıksuların çevreye verdiği zararı önlemek için il genelinde Atıksu Arıtma Tesisi projeleri ve foseptik imalatları gibi çevreci yatırımlarına hızla devam ediyor. Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan evsel nitelikli atıksular sağlıklı bir şekilde doğaya deşarj edilirken, tesislere uzak olan mahallelerde inşa edilen foseptikler sayesinde de atıksu arıtma hizmeti ağı genişliyor. İdare, 12 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle il genelinde 148 adet foseptik imalatı gerçekleştirerek evsel nitelikli atıksuların doğaya vermiş olduğu zararın önüne geçti. İl genelinde devam eden yatırımlarda da 35 adet daha foseptik imalatı sürdürülüyor. Foseptik kuyularında depolanan atıksular, belirli aralıklarla vidanjörler yardımıyla en yakın Atıksu Arıtma Tesisine aktarılıyor. Bu tesislerde arıtılan atıksular zararsız bir şekilde doğaya deşarj ediliyor.

Manisa'nın tamamına atıksu arıtma hizmeti ulaşacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, idare olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma vizyonu doğrultusunda çevreci yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü kurulmadan önce Manisa nüfusunun yüzde 34'üne hitap eden atıksu arıtma hizmetini bugün yüzde 77 seviyelerine çıkardık. İlçe belediyelerinden devralıp sağlıklı bir şekilde çalışır vaziyete getirdiğimiz Atıksu Arıtma Tesislerine ek olarak Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes ve Alaşehir merkez ile Kavaklıdere mahallesinde yeni tesisler de inşa ettik. İl genelinde 19 Atıksu Arıtma Tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz. Sarıgöl ilçemizde de yeni bir tesisimiz yükseliyor. Selendi ve Demirci ilçelerimiz ile Kırkağaç ilçemizin İlyaslar mahallesine kazandıracağımız tesislerin yer teslimini gerçekleştirdik. Köprübaşı ilçe merkezimiz ile Yunusemre ilçemizin Muradiye mahallesine de yeni tesisler kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Bu yatırımlarımızla ilimiz genelinde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Atıksu arıtma tesislerimize uzak olan kırsal mahallelerimizde de atıksu arıtma hizmetini, imalatını gerçekleştirdiğimiz foseptikler sayesinde sağlıyoruz. İlimiz genelinde 8 milyon 350 bin TL yatırım maliyetiyle 148 adet foseptik imalatı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 4 milyon 150 bin TL maliyet ile 35 adet daha foseptik imalatını sürdürüyoruz. Böylece ile genelinde yapmış olduğumuz foseptik imalatı çalışmalarına toplamda 12 milyon 500 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Faaliyete geçirdiğimiz foseptiklerde depolanan evsel nitelikli atıksuları vidanjörlerimiz vasıtasıyla en yakındaki Atıksu Arıtma Tesisine aktarıyoruz. Tesislerimize gelen evsel nitelikli atıksular arıtılmış bir şekilde Gediz ve Bakırçay nehirlerine deşarj ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüzünü gösteren kuraklık yüzünden kuruma aşamasına gelen nehirlerimiz, arıtmış olduğumuz evsel nitelikli atıksular sayesinde bir nebze de olsun besleniyor. Hedefimiz, Manisa nüfusunun tamamına atıksu arıtma hizmeti sunabilmek. Bunu da tesislerimize uzak olan mahallelere kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz foseptikler sayesinde sağlayacağız. Bu sayede ilimiz genelinde arıtılmadan doğaya deşarj edilen evsel nitelikli atıksu kalmayacak" diye konuştu.

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