Fortune 500'e Altunkaya ve Lidersan damgası
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Fortune 500'e Altunkaya ve Lidersan damgası

Fortune 500'e Altunkaya ve Lidersan damgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezi Gaziantep'te bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet göstererek uluslararası arenada Türkiye'yi sağlık ürünleri ve gıda sektörlerinde gururla temsil eden Altunkaya Gruba ait iki şirket yeni açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2021...

Merkezi Gaziantep'te bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet göstererek uluslararası arenada Türkiye'yi sağlık ürünleri ve gıda sektörlerinde gururla temsil eden Altunkaya Gruba ait iki şirket yeni açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2021 sonuçlarına göre listeye girdi.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2021 sonuçlarına göre listeye, merkezi Gaziantep'te bulunan Türkiye'nin global pazarlardaki gururu Altunkaya Şirketler Grubu iki şirketiyle girdi. Yapılan araştırmada sıralamaya 166'ıncı sırada Altunkaya İnşaat Nakliyat A.Ş. girerken Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. 352'inci sırada yerini aldı. İki ayrı şirketlerinin Fortune 500'de yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Altunkaya Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2020 yılının zorlu koşullarına rağmen modern yatırımlarımız sürerken dünya pazarlarında sektörümüz ile ilgili elde ettiğimiz yerleri korumayı başardık ve bütün zorlukları aşarak 2020 yılında ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam yoluyla önemli katma değerler sağladık. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2021 sonuçlarına göre Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren iki ayrı şirketimiz sıralamaya girerek bizler için onur kaynağı olmuştur. Geçtiğimiz ay açıklanan İSO 500 2020'de de firmalarımızdan Lidersan sıralamaya girerek bizleri gururlandırmıştı. Önümüzdeki süreçte de ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamaya, üretim, istihdam ve yeni yatırımlarla şirketlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fortune 500'e Altunkaya ve Lidersan damgası
Fortune 500'e Altunkaya ve Lidersan damgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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