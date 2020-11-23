Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, sahasında Feyenoord'a 3-1 kaybetti. 2 hafta önce teknik direktör değiştiren Fortuna, buna karşın ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve son sıraya demir attı.

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, ligin dibine iyice demir atmış oldu. Çıktığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 3 yenilgi alan Hollanda ekibi, sadece 3 puan toplayabildi.

HOCAYI YOLLAMAK ÇARE OLMADI

Fortuna Sittard 2 hafta önce teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son vermişti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Bu karar, uzun süre boyunca hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı. Fortuna Sittard, kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.