Formula 1'in son yarışı spor tarihine damga vurdu! Sezonun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull Honda pilotu Max Verstappen kazandı. Peki, Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu? Takımlar bazında şampiyon kim oldu? Pilotlar şampiyonu kim oldu?

F1 ŞAMPİYONU KİM OLDU 2021?

Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu. Son saniyeye kadar büyük mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'sinde ipi göğüsleyen Verstappen, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Bu yarış spor tarihine damga vurdu! Sezonun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull Honda pilotu Max Verstappen kazandı.

FORMULA 1 PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Verstappen ile Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı.

Hem Hollandalı Verstappen (9 birincilik, 8 ikincilik, 1 dokuzunculuk, 5 en hızlı tur, 5 sprint sıralama puanı) hem de Büyük Britanyalı Hamilton (8 birincilik, 7 ikincilik, 1'er üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ve yedincilik, 6 en hızlı tur, 2 sprint sıralama puanı), son yarışa 369,5 puanla girdi ve şampiyonluk düğümü, 1950'den beri düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 30. defa son yarışta çözüldü.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başladı. Abu Dabi'de zafer, Verstappen'in oldu.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde sezonu tamamladı.

Puan durumu

Sezonun son yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 395,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 226

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Carlos Sainz (İspanya): 164,5

Pilotlar bazında şampiyon Max Verstappen oldu.

Takımlar

1. Mercedes 613,5

2. Red Bull: 585,5

3. Ferrari: 323,5

4. McLaren: 275

5. Alpine: 155

Takımlar bazında şampiyon Mercedes oldu.

EŞİT PUANLA GİRDİLER

Haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

KARİYERİNDE İLK ŞAMPİYONLUK

Sezon boyunca tarihin en iyilerinden biri olan Hamilton'la rekabet eden Verstappen, güçlü rakibine karşı 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışın başında Hamilton'a yerini kaptırdı. Son tura kadar Hamilton'ın liderliğinde geçen yarışta güvenlik aracının girmesiyle seyir değişti.

LATIFI KAZA YAPTI

Bitime 5 tur kala Latifi kaza yaptı. Verstappen pite girip yumuşak lastiğe geçiş yaptı. 35 tur aynı lastikle yarışan Hamilton, son turda güvenlik aracı pistten çekilince konumunu koruyamadı. Verstappen son turda diri lastikleriyle atak yaparak, son turda öne geçti. Hamilton'ı ataklarına izin vermeyen Verstappen, dünya şampiyonluğunu ilan etti.

PEREZ'E HAKKINI VERDİ

Verstappen, bir ara yarışta lider konumuna gelen takım arkadaşı Perez'in Hamilton'a yaptığı savunmayı unutmadı. Şampiyon pilot, "Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum. O gerçek bir efsane" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN PİLOTU

Verstappen, Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan ilk Hollandalı sürücü, Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan 4. en genç pilot ve2013'te Sebastian Vettel'den bu yana şampiyonluğa ulaşan ilk Red Bull sürücüsü olmayı başardı.