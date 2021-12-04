Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor
Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1 ve NBA'in yanı sıra Avrupa'nın değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig'in ve İtalya Serie A'nın önemli maçları TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.
Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1 ve NBA'in yanı sıra Avrupa'nın değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig'in ve İtalya Serie A'nın önemli maçları TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.
Televizyon platformu TV+, sporu ekranlara taşımaya devam ediyor. Formula 1'de Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek Suudi Arabistan ve Abu Dhabi Grand Prix'leriyle şampiyon belli olurken, NBA'de mücadele dolu maçlara sahne olacak. Ayrıca Avrupa'nın en önemli futbol liglerindeki keyifli maçlar, Aralık ayında futbol severlerle buluşuyor. İngiltere Premier Ligi'nde Conte ile yeni bir döneme giren Tottenham'ın Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşma canlı olarak televizyon platformunda yayınlanırken Serie A'da ise ligin ilk iki sırasında yer alan Milan ve Napoli şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak.
Formula 1'de son viraja giriliyor
Sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık'ta, Abu Dhabi Grand Prix'si ise 12 Aralık'ta televizyon platformunda yayınlanacak. Platformda Aralık ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Aralık ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar basketbol severlerle buluşacak.
Milan'ın rakibi Napoli
Serie A'da sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri daha futbol severlerle buluşacak. Ligin seyrini değiştirecek maçta lider Napoli, 19 Aralık'ta Milan'a konuk olacak.
Televizyon platformunun spor programı şu şekilde:
Formula 1
5 Aralık: Suudi Arabistan GP
12 Aralık: Abu Dhabi Grand Prix
Premier Lig
19 Aralık: Tottenham - Liverpool
26 Aralık: Manchester City - Leicester City
28 Aralık: Leicester City - Liverpool
İtalya Serie A
4 Aralık: Roma - Inter
19 Aralık: Milan - Napoli - İSTANBUL
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