Ford Otosan'ın Satış Gelirleri 2017'de 25,3 Milyar TL'ye Yükseldi

Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin (Ford Otosan) toplam satış gelirleri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 25 milyar 341 milyon TL'ye yükseldi.

Ford Otosan'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan 2017 yılı finansal sonuçlarına ilişkin açıklamada, şirketin, Türkiye'de geçen yıl 116 bin 247 adet satışla yüzde 11,9 pazar payı elde ettiği ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 30,3'e yükselen pazar payıyla sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin yurt içi gelirlerinin, fiyatlama stratejisi ve olumlu satış miksi sayesinde yıllık yüzde 25 yükselerek 7 milyar 511 milyon TL'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, şirketin yurt içi toptan satışlarının ise 324 adet düşüşle 115 bin 462 adet olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İhracat gelirlerimiz pazar büyümesi, araçlarımıza olan güçlü talebin sürmesi ve kur etkisiyle yıllık yüzde 45 arttı ve 17 milyar 830 milyon TL oldu. İhracat adetlerimiz, yıllık yüzde 16 artışla 297 bin 396 adede yükseldi." denildi.

Ford Otosan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam satış adetlerimiz yüzde 11 artarak 412 bin 858 adet oldu. Toplam satış gelirlerimiz yüzde 39 yükseldi ve 25 milyar 341 milyon TL oldu. İhracat ve toplam satış adetleri ile satış gelirleri, faaliyet karı, VAFÖK, vergi öncesi kar ve net kar kalemlerinde tarihimizin en yüksek seviyesi kaydedildi. 2016'da yüzde 67 olan ihracatın toplam satış gelirlerindeki payı yüzde 70'e yükseldi. Üretim, yüzde 12 artışla 373 bin 7 adet oldu ve kapasite kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı."

Net kar yüzde 56 artışla 1 milyar 490 milyon TL oldu

Ford Otosan'ın karlılığının, avro/TL kurunda yıllık yüzde 23 artış, hammadde fiyatları ve enflasyondaki yükseliş sebebiyle artan maliyetler ve yüksek baz yılına rağmen güçlü seyrettiği aktarılan açıklamada, bunu destekleyen faktörlerin şunlar olduğu kaydedildi:

"TL'deki değer kaybını, yükselen emtia fiyatlarını ve enflasyonu karşılamaya odaklı fiyatlama stratejisi. Olumlu yurt içi satış miksi. Güçlü ihracat performansı sonucunda üretimde yüzde 12 ve kapasite kullanımındaki 8 puanlık artış. Maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi."

Açıklamada, şirketin satış gelirleri yüzde 39 artarken, satışların toplam maliyetinin yüzde 40 yükseldiği, buna bağlı olarak brüt karın yüzde 26 artışla 2 milyar 637 milyon TL olduğu bildirildi.

Esas faaliyet karının da etkin gider yönetimi sonucunda yıllık yüzde 54 artışla 1 milyar 708 milyon TL'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Esas faaliyetlerden elde edilen 118 milyon TL net kur farkı geliri bu artışı destekledi. VAFÖK yüzde 39 büyüyerek 2 milyar 182 milyon TL'ye yükseldi. Net finansal giderler net kur farkı giderinin yüzde 137 artmasıyla yüzde 66 yükseldi ve 224 milyon TL'ye ulaştı. Bu baskıya rağmen, vergi öncesi kar yıllık yüzde 53 artışla 1 milyar 481 milyon TL'ye ulaştı. Net kar, yatırım teşvik belgelerinden elde edilen vergi geliri sonrasında yüzde 56 artışla 1 milyar 490 milyon TL oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

2018'de 210-230 milyon avro yatırım harcaması planı

Açıklamada, 2018 yılında toplam otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon adet seviyesinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, Ford Otosan'ın ise 110-120 bin adet perakende satış, 295-305 bin adet ihracat, 405-425 bin adet toplam satış, 370-380 bin adet üretim ve 210-230 milyon avro yatırım harcaması gerçekleştirmeyi beklediği aktarıldı.