Folkart TSYD Ege Kupası'nda geri sayım

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin bu sezon 47'nci kez düzenleyeceği Folkart TSYD Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Organizasyona TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ve Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı katıldı. Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor'un turnuvada boy göstereceğini belirten Bahri Okumuş, "4 kulübümüz katılımıyla turnuvamız, 6-7 ve 9 Ağustos tarihlerinde Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçlar 19.30'da başlayacak ve biletler 10 TL'den satışa çıkacak. İlk maç 6 Ağustos'ta Altay-Altınordu arasında oynanacak. 7 Ağustos'ta ise Menemenspor-Karşıyaka karşılaşacak. İlk maçları kazanan ekipler 9 Ağustos'ta final müsabakasına çıkacak" dedi.

TSYD kupalarının tarihi değeri olduğunu anlatan Bahri Okumuş, "Bu turnuva kendine has atmosferi olan özel organizasyondur. Ancak zaman içinde futbolun endüstrileşmesi kendini hissettirdikçe geleneksel kupalar ortadan kalktı. Bir istisnamız var, o da İzmir. İzmir bu yıl 47'nci kez turnuvayı düzenleyebiliyor. Kupa TSYD'nin organizasyonu olsa da bu İzmir'in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katan organizasyonlardır. Biz her ne kadar bu turnuvayı mevcut olumsuz koşullara rağmen düzenleyebiliyorsak, bu geleneği yaşatmak adına çabalar gösteriyoruz. İzmir'deki spor kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın destekleri ve saygın marka olan Folkart'ın ana sponsorluğunda turnuvamızı düzenliyoruz. Bizlere katkı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Atatürk Stadı'nı bize tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İZVAK Başkanı Ali Erten de TSYD Ege Kupası'nın İzmir'in değeri olduğunu dile getirdi. Erten, "Ege kupasını 47 kere yaptıysanız onun kökleri, hatıraları var. Aksi takdirde bu kadar yaşayamazdı. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden TSYD kupalarının hatıraları var. TSYD kupası sezon öncesi dört gözle beklenen turnuvaydı. Bu İzmir'de sürdürülebiliyor. Bunun için çaba gösteren TSYD yönetimine ve geçen sene ve bu sene destek veren Folkart'a da gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehrin değerleri binalarla, kültürlerle ve insanlarla ölçülmez. Bu tür etkinlikleri korumak gerekir. Ortalama 100 yaşına sahip 6 kulübümüz var, bu bir hazine. Geçen seneden önce 4 sene turnuvaya ara verilmişti, yeniden canlandırıldı. Umarım 50'nci yılları, 60'ıncı yılları görelim, kupa maçlarını yeni statlarımızda yapalım; tek değil, birkaç statta yapalım" ifadelerini kullandı. Ünal Ersözlü de "Güzel, anlamlı bir gündeyiz. Kurumsal ve tarihsel olarak ilk futbolun oynandığı şehirde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Bu organizasyonu sürdürmek için TSYD'nin ciddi çabası var. Folkart olarak şehrin değerlerine sahip çıkmak konusunda duyarlılığa sahibiz, olmaktan gurur duyuyoruz. Çabalar olmasa bizim katkımızın anlamı kalmazdı. Ama hakikaten İzmir'in markası oldu. Tüm kuruluşları TSYD kupasına katkı vermek konusunda davet ediyorum" dedi.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ise "Kentleri, ulusları kent yapan, ulus yapan değerleridir. İzmir'de gelenekselleşen daha eski bir organizasyon yok. Festivaller, organizasyonlar duyuyoruz ama güzide turnuvanın 47'nci kez düzenleniyor olması bizim misyonumuzda var. Türkiye'nin Altınordu'su olmamızın yanı sıra bu topraklarda doğan, Cumhuriyet'le yaşıt bir camiayız. İlk TSYD'nin daveti geldiğinde hemen gerekli katılım cevabını vermiştik. Gelenekselleşen turnuvanın her dönemde desteklenmesi gerektiğini kulüp olarak düşünüyoruz. Babam Hikmet Orhunbilge ve amcam İsmet Odhunbilge ilk TSYD turnuvasında Altınordu forması giymiştir. Bu bizim ailemiz için de büyük bir gurur olmuştur" diye konuştu. Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ile Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı ise tüm takımlara başarılar dileyerek, geleneksel turnuvada yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. İZTO Başkan Vekili İrfan Erol da turnuvaya katkı koyan tüm kurum ve kuruşlara teşekkür etti.



Kaynak: DHA