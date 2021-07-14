Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
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Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu

Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Tarihi bir günün yaşandığını dile getiren Mesut Sancak, "Folkart 15 sene önce İzmir'de kurulmuş bir şirket ve İzmirlilerin en tepeye çıkardığı bir şirket. Biz bugünkü organizasyonu, sponsorluk anlaşmasını bir lütuf olarak görmüyoruz. Biz bunu Folkart olarak görev olarak görüyoruz. İzmir'de iş yapan, para kazanan tüm şirketlere de bunu öneriyorum, yapmalarını istiyorum. İzmir sporu bu şekilde gelişir, bu şekilde büyür. Şirketlerin desteğine tüm dünyada olduğu gibi spor kulüplerin ihtiyacı var. Biz bu şehirde kazandığımızı bu kente harcamayı bir görev olarak biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin İzmir kulüplerinin hepsinin Süper Lig'de yer alması olduğunu vurgulayan Mesut Sancak, "Biz gücümüz yettiği derece destek vermeyi sürdürüyoruz. Örneğin İzmirspor'un şu an Bölgesel Amatör Lig'de olması bizi çok üzüyor. Bütün İzmirlileri üzdüğü gibi bizi üzüyor. İzmirspor, İzmir'in dev bir çınarı. Bizim amatör takımlarımıza da desteğimiz olacak. Alacımız oradaki takımlarımızın 3'üncü Lig'e, 2'nci Lig'e, 1'inci Lig'e hattı Süper Lig'e çıkmalarını sağlamak. Biz İzmir'de iş yapan bir şirket olarak, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz İzmir takımlarımızı Süper Lig'de görmek. Seneye bu sayıyı 3'e çıkarmak, ardından 4'a çıkarmak, 5'a çıkarmak en büyük temennimiz" dedi.


- İzmir
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu
Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Folkart  İzmir'in 7 spor kulübüne forma göğüs sponsoru oldu - Haberler Spor
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