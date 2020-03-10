Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın almak istiyor Emekli hafif siklet boksörü Floyd Maywheather, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alabileceğini söyledi.

Boks dünyasının en başarıları arasında yer alan Floyd Maywheather son açıklamasında İngiltere Premier Lig'den Newcasyle United'ı alabileceğini ima etti.

"SATIN ALMAMI İSTERLERSE HABERİM OLSUN"

Çeşitli ziyaretler için İngiltere'de olduğu bilinen Maywheather, Newcaslte United'a övgüler yağdırarak günün birinde siyah beyazlı kulübü satın alabileceğini söyleyen Maywheather, ""Newcastle United muhteşem bir takım, inanılmazlar. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı isterse haberim olsun!" sözlerini kullandı.

ARAP MİLYARDERLER ALMAK İSTİYORDU

Bilindiği gibi Newcastle kulübü sahibi Mike Ashley'in uzun bir süredir kulüpteki hisselerini satmaya çalışıyordu. Premier Lig arenasına girme isteyen Suudi Şeyh Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan'nin Newcastle hisselerini satın alma talip olduğu haberleri İngiliz basınında yer almıştı.

Floyd Mayweather, 1 milyar doları aşan servetiyle tarihin en zengin sporcusu konumunda.