Florya Canada Okulları, MEB onaylı Kanada diploması veriyor

Kanada ve Türk Milli Eğitim müfredatlarının birleşiminden oluşan eğitimiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) onaylı Kanada diploması veren Florya Canada Okulları, yaşam boyu öğrenme kültürü ile öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

Kanada ve Türk Milli Eğitim müfredatlarının birleşiminden oluşan eğitimiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) onaylı Kanada diploması veren Florya Canada Okulları, yaşam boyu öğrenme kültürü ile öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

Florya Canada Okulları açıklamasına göre, "Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar" modeliyle fark yaratan okuldan mezun olan öğrenciler, Kanada üniversite değerlendirmelerine direkt olarak katılabiliyor.

Yaşam boyu öğrenen, kişisel doyuma ulaşmış, üretken, adil ve demokratik, topluma katkıda bulunabilmek için gereken nitelikleri edinmiş bireyler yetiştiren Florya Canada Okulları, çocukların tam potansiyellerine ulaşarak öğrenip büyüyecekleri canlı bir öğrenme ortamı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Florya Canada Okulları Kanada Eğitim Program Müdür Yardımcısı Heather Ingalls, böylesi bir eğitim iş birliğinin Türkiye ile Kanada arasında adeta bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü ve Türk gençlerine küresel bir vizyon kazandırmada çok önemli olduğunu belirtti. Ingalls, Florya Canada Okulları'nın New Brunswick'teki Atlantic Education International tarafından akredite edilen tek Türk okulu olduğunu, bu sayede verilen lise eğitiminde Kanada müfredatında da derslere yer verilerek öğrencilerin Kanada'daki bir üniversiteye kabulüne olanak hazırladıklarını ifade etti.

"Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar" eğitim modeli

Türkiye'de dünyayı yaşamaya olanak sağlayan çok kültürlü öğrenci ve veli profiliyle öne çıkan Florya Canada Okulları, "Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar" (Inquiry Based Learning) eğitim modeliyle, alanında uzman öğretmenler tarafından seviyelere uygun ve birden fazla kaynaktan faydalanarak hazırlanan derslerle öğrenci merkezli eğitim sistemi ile öne çıkıyor. Kanada New Brunswick müfredatını, MEB'in programına entegre eden Florya Canada Okulları'nda 47 ayrı ülkeden 250 Türk ve yabancı kökenli öğrenci yer alıyor.

Anaokulu, ilköğretim ve lise eğitimlerini tek çatı altında öğrenciler ile buluşturan Florya Canada Okulları'nda, tüm dersler İngilizce olarak veriliyor. New Brunswick Atlantic Education International tarafından akredite edilmiş Türk okulu olan Florya Canada Okulları, lise eğitiminde verdiği Kanada müfredatlı dersler ile Kanada üniversite kabullerinde değerlendirme kriteri olarak önem taşıyor. Atlantic Education International tarafından iki yılda bir denetlenmeye tabi tutulan Florya Canada Okulları öğretmenleri de özel eğitim programlarına her yıl katılıyor.

Florya'da yer alan okulun, son teknoloji sinema altyapısına da sahip olan bir konferans salonu, İngilizce, Türkçe ve Fransızca olmak üzere zengin bir koleksiyona sahip kütüphanesi, yarı olimpik bir yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonları, kodlama yapmak üzere donanımlı bir ICT laboratuvarı, 2 adet Fen Bilimleri laboratuvarı, resim ve müzik odalarının yer aldığı tam teşekkülü bir kampüsü bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık