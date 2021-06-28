Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da temelini attıkları yatırımlarla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da temelini attıkları yatırımlarla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Flo Mağazacılık olarak 2001 yılından bu yana faaliyet yürüttüklerini, bu faaliyetlerinin bir kısmının Şanlıurfa'da olduğunu hatırlattı.

Şanlıurfa'da yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini ve bu yatırımlarının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Şu anda kentte yanımızda istihdam ettiğimiz sayı 1.500 kişi. Bunun yanında özellikle kümelenmeyle ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde hedefimiz, ilk aşamada 5 bin kişiyi istihdam etmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün ikinci etabın temelini attı. İkinci etabın tamamı bittiğinde de hedef 10 bin kişiye istihdam sağlamak." diye konuştu.

"20 milyonun üzerinde ayakkabı üretim kapasitesi hedefleniyor"

Flo Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Burak Övünç de Türkiye'de ayakkabıcılık sektörünün lideri olduklarını söyledi.

Yılda yaklaşık 50 milyon çift ayakkabı satışı yaptıklarını bildiren Övünç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Türkiye dışında 21 ülkede 150 mağazamız var. Toplam mağaza sayımız 600 ve 10 bini aşkın çalışanımız var. Bizim vizyonumuz, 2023'te Türkiye'den çıkacak 10 global markadan bir tanesi olmak. Türk ayakkabı sektörünü de bu vizyonu destekler bir noktaya çekmeyi arzuluyoruz. Bütün çalışmalarımız da bu yönde. Şanlıurfa'daki yatırımımız bunun için çok önemli bir yatırım.

Türkiye'de özellikle spor ayakkabı üretimini artırmamız lazım. Biliyorsunuz, şu anda dünyada sporda çok ciddi bir trend var. Daha önce yurt dışında yaptığımız ayakkabıları bu yatırımla beraber artık Türkiye'de de üretmeye başladık. Bizi takip eden diğer tedarikçilerimiz de bu çağrımızda bizi yalnız bırakmadı. Onlar da şu anda burada 13 fabrika kurdu. Hedefimiz, inşallah 10 bini aşan istihdama gitmek ve 20 milyonun üzerinde ayakkabı üretim kapasitesine ulaşmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan