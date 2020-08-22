Flavio kimdir? Flavio nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Flavio Medeiros da Silva futbol kariyeri
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Flavio kimdir? Flavio nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Flavio Medeiros da Silva futbol kariyeri

Trabzonspor defansif orta saha oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'yı transfer etti. Flavio merak konusu oldu. Peki Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında, mevkisi nedir, hangi takımdan Trabzonspor'a geldi?

Flavio kimdir? Flavio nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Flavio Medeiros da Silva futbol kariyeri
22.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:59

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında defansif orta saha mevkisinde oynayan Flavio'yu renklerine kattı. 4 yıllık anlaşma imzalanan Flavio kimdir, aslen nereli, boyu kaç, kilosu kaç tüm detaylar haberimizde...

FLAVİO KİMDİR?

Flávio Medeiros da Silva 10 Şubat 1996 doğumlu Brezilyalı bir futbolcudur. Bu sezon Trabzonspor'a transfer olmuştur. İsmi kısaltma olarak Flavio olarak bilinir. Defansif orta saha pozisyonunda oynamaktadır.

Flavio gerçek adı : Flávio Medeiros da Silva

Flavio doğum tarihi : 10 Şubat 1996

Flavio kaç yaşında : 24 yaşında

Flavio aslen nereli : Brezilya (Santos)

Flavio mevkisi ne : Defansif orta saha

Flavio boyu kaç : 1,77 metre

Flavio kilosu kaç : 73 kg

Flavio burcu ne : Kova

FLAVİO FUTBOL KARİYERİ

São Paulo, Santos'ta doğan Flávio, Santos FC'nin 2006 yılında 10 yaşında gençler kadrosuna katıldı. 2014'te Vitória'ya katılmadan önce Palmeiras'ta bir yıl geçirdi.

Flávio, Copa São Paulo de Futebol Júnior kupasında performansıyla dikkat çekti ve sonrasında Ocak 2015'te ana kadroya terfi etti. İlk maçına 21 Şubat'ta, Colo Colo'ya karşı yapılan maçın 2. yarısında oyuna girmiştir.

Flávio ilk profesyonel golünü 29 Mart 2015'te atarak takımının Copa do Nordeste'de América-RN karşısında 4-2 galibiyetinde üçüncü golünü attı. Série B'deki ilk maçına 9 Mayıs 2015'te Sampaio Corrêa'ya karşı çıktı.

Flávio, 29 Mayıs 2016'da ilk Série A maçını atlético Mineiro ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Leandro Domingues'in yerini alarak yaptı.

31 Ağustos 2017'de serbest kalan futbolcu Flávio yurt dışına taşındı ve Portekiz Ligi takımlarından Boavista FC'ye transfer oldu, fakatB-takımı için yalnızca 27 dakika oynadı. 20 Aralık'ta memleketine döndü ve Santo André için imza attı.

2018 tarihinde Flavio, Bahia takımına transfer oldu. Burada 2 yıl top koşturduktan sonra 22 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Şuanda Trabzonspor'da oynamaktadır.

FLAVİO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

2015 - 2017 : Vitória

2017 :Ferroviária

2017 : Boavista II

2018 : Santo André

2018 - 2020 : Bahia

2020 : Trabzonspor

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