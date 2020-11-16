Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Mahkemenin verdiği karar sonrası, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma yapıldı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, yönetim kurulunun idari ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Mahkeme, Mustafa Cengiz ve yönetimini haklı bularak ibrasızlık kararını iptal etti.

YENİDEN SEÇİLME HAKKI KAZANDILAR

Davanın kabul edilmesiyle birlikte, başkan ve yöneticiler seçilme hakkını yeniden kazandı.

Bilirkişiye gönderilen dosyada ise pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı