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İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
03.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:25
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.
Kaynak: DHA