Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Galatasaray, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı.

Kaynak: DHA