Fiziksel engelli Muhammed'e altın dokunuş

25.08.2019 10:37

Bingöl'ün Solhan ilçesine gelir gelmez rehabilitasyon merkezlerini gezen ve orada ayakları ve sağ eli fiziksel engelli 9 yaşındaki Muhammed Taha Turgut ile tanışan antrenör Ahmet Harun Koca, ona masa tenisi oynamayı öğreterek hayatına renk kattı. İkili ileri süreçte Türkiye bedensel engellilerde olimpiyat şampiyonluğu için çalışma yapmayı sürdürüyor.



Adana'da özel öğrencilerle çalışan ardından tayini Bingöl'ün Solhan İlçesindeki Gençlik Merkezi'ne çıkan Masa Tenisi Antrenörü Ahmet Harun Koca, göreve başlar başlamaz örnek bir adım attı. İlçedeki rehabilitasyon merkezlerini geçen Koca, birinde öğretmeni aracılığıyla doğuştan iki ayağı ve sağ elinden fiziksel engelli olan 9 yaşındaki Muhammed Taha Turgut ile tanıştı. Tanışma sonrası iyi bir iletişim kuran Koca, 9 yaşındaki Muhammed'e masa tenisi öğretmeye başladı. Yaklaşık 3 aylık çalışma sonrası Muhammed, antrenörünün desteğiyle iyi derecede masa tenisi oynamaya başladı.Tekerlekli sandalyesinde oturarak masa tenisi oynayan Muhammed, diğer çocuklar da örnek oldu.



Solhan Gençlik Merkezinde antrenmanlara çıktığını belirten Muhammed Taha Turgut,"Antrenmanlara çıkmadan önce bilgisayar, zeka oyunları oynuyorum. Ardından da tekerlekli sandalyemle kollarımı güçlendirmek için koşu yaptıktan sonra masa tenisine başlıyorum. Masa tenisini seviyorum" dedi.



3 ay önce ilçeye geldiğini aktaran masa tenisi antrenörü Ahmet Harun Koca ise, "Solhan'a geldiğimde rehabilitasyon merkezlerini gezdim, öğretmeni vasıtasıyla Muhammed Taha ile tanıştık. Muhammed Taha bedensel engelli olmasına rağmen masa tenisi branşını çok hızlı öğreniyor. Bu yüzenden onunla elimizden gelenin en iyisiyle antrenman yapmaya çalışıyoruz. Keşke elimde olsa bedensel veya zihinsel engellilerin tamamını buraya getirebilsem. İnşallah bedensel veya zihinsel engelli çocukları olan velilerde benim gibi düşünüp çocuklarını buraya getirebilirler"diye konuştu.



Muhammed Taha ile bir hedef belirlediklerini de aktaran Koca, Şuan Türkiye bedensel engellilerde olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk gibi Muhammed Taha'nın da belli bir seviyenin üstüne geldikten sonra olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediklerini ve yönde çalıştıklarını kaydetti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA