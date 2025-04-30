Fiziksel aktivite kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletiyor! Kanser tedavisinde egzersiz neden önemlidir?

Fiziksel aktivite kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletiyor mu? Çin'de yapılan geniş çaplı bilimsel bir araştırma, bu soruya net bir şekilde "evet" yanıtını veriyor. Kanser tedavisi gören hastalar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, düzenli egzersizin birçok olumsuz etkiyi azalttığı ortaya kondu. Peki, Fiziksel aktivite kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletiyor mu? Kanser tedavisinde egzersiz neden önemlidir? İşte detaylar...

FİZİKSEL AKTİVİTE KANSER TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİNİ AZALTIYOR MU?

Çin Tıp Üniversitesi'ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, fiziksel aktivitenin kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletici rolü bilimsel verilerle desteklendi. 2012-2024 yılları arasında yayımlanmış 80 farklı makale incelendi ve 485 ayrı bulgu analiz edilerek çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Fiziksel aktivite kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletiyor başlığı altında sunulan bu kapsamlı araştırma, egzersizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik faydalar da sağladığını ortaya koydu. Uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve sosyal etkileşimde önemli artışlar sağlandığı bildirildi.

KANSER TEDAVİSİNDE EGZERSİZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Araştırmaya göre; aerobik egzersizler, direnç antrenmanları, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar, yoga ve tai chi gibi aktiviteler, kanser tedavisi sonrası ortaya çıkan yan etkileri azaltmada son derece etkili. Kalp ve sinir hasarları, nefes darlığı ve bilişsel bozukluklar gibi problemler, egzersizle birlikte belirgin şekilde azalıyor.

Uzmanlar, bu fiziksel aktivitelerin sadece bedensel sağlık üzerinde değil, psikolojik iyilik hali üzerinde de pozitif etkileri olduğunu vurguladı. Depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinde düşüş gözlenirken, hastaların kendilerini daha güçlü ve motive hissettikleri belirtildi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise ameliyat öncesi yapılan düzenli egzersizin, operasyon sonrası riskleri ciddi oranda azaltması. Egzersiz, komplikasyon ihtimalini düşürürken, hastanede kalış süresini ve ağrı şiddetini de azaltabiliyor. Ayrıca ölüm oranlarında da anlamlı düşüş gözlemlendi.

Egzersiz, yalnızca destekleyici değil, aynı zamanda tedavi edici bir unsur olarak öne çıkıyor. Fiziksel aktivite kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletiyor ifadesi artık yalnızca bir önerme değil; bilimsel kanıtlarla desteklenen bir gerçek haline geliyor.