Fizik tedavi Kovid-19 geçirenlerin şikayetlerini azaltarak egzersiz kapasitelerini artırıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Sarıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirenlere fizik tedavi tavsiyesinde bulunarak tedaviyle bir haftada hastaların hem şikayetlerinde azalma hem de egzersiz kapasitesinde artış olduğunu bildirdi.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vücudu etkileyen Kovid-19'un, kas-iskelet sisteminde de mevcut hastalıkların ağırlaşmasına ve bazı yeni şikayetlere neden olduğunu söyledi.

En önemli sorunun, hastaların hem hastalıkları hem de eklem sorunları dolayısıyla hareketsiz kalması olduğuna işaret eden Sarıkaya, "Bu durum, kaslarında güçsüzlüğe neden oluyor. Süre artıkça da güçsüzlüğün artması söz konusu oluyor. Örneğin bir haftalık istirahat sonucu, sağlıklı bireyin bile yüzde 20 gibi bir kas kuvveti kaybı olduğunu biliyoruz. Bu, hasta bireylerde daha belirgin hale geliyor." diye konuştu.

Sarıkaya, hastalara Kovid-19 ile mücadele sürecinde de yardımcı olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok farklı tedaviler uyguluyoruz. Solunum sıkıntısı varsa solunum semptomlarına, nefes darlığına yönelik bazı tedaviler yapıyoruz. Ünitemizde, hastalara egzersiz yaptırıyoruz. Bunun dışında ağrılara yönelik fizik tedavi uygulamaları yapıyoruz. Hem sıcak tedavi, elektrik akımları temelli tedaviler, hem de egzersiz programlarına alıyoruz. Kaslarını güçlendirmek için yaşlarına, cinsiyetlerine ve mevcut durumlarına göre program çiziyoruz. Bazen yatarak bazen de ayakta tedaviye alıyoruz."

Kovid-19'u hafif geçirenlerin de evde bir süre karantinada kaldıkları için hafif veya orta düzeyde egzersiz yapması gerektiğini aktaran Sarıkaya, hastaların Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinin internet sitesinden ulaşabilecekleri egzersizleri, hastaneye gitmeden bulundukları yerde yapabileceğini söyledi.

"İnsanların sağlıklı, eskisi gibi yaşamlarını devam etmeleri bizim hedefimiz"

Kovid-19 geçirenlerin, hastalık sonrası fizik tedaviye başlamasının önemini vurgulayan Sarıkaya, "Tedaviye gelen ve gelmeyen birey arasında dramatik olarak fark görüyoruz. Hafif, orta ve ileri düzeyde bu fark daha belirgin hale gelebiliyor. Tedaviye gelen hastalarımızın bir haftada hem şikayetlerinde azalma hem de egzersiz kapasitesinde artma oluyor." ifadelerini kullandı.

Hastaların şikayetlerinin gerilemesinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Kovid-19 hala bilinmeyeni çok olan bir hastalık. İnsanların sağlıklı, eskisi gibi yaşamlarını devam etmeleri bizim hedefimiz. Bunu sağlayabilmek için de eski sağlıklarından ve fizik kapasitelerinden ne kadar kaybetmişler bunu bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle uygun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğine başvurmalarında fayda var. Özellikle eskiden çok kolay yapabildikleri egzersizleri, hareketleri, günlük işlerini yapamıyorlarsa bir an önce tedavilerine başlayıp çok daha kalıcı etkiler ortaya çıkmadan tedaviyle başarılı sonuçlar alınabildiğini bilmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz